ПВО сбила над российскими регионами 148 дронов ВСУ в ночь на 2 июня

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи сбито 148 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Орловской областей. Вражеские беспилотники сбиты также над Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в результате атаки дронов возникло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Экстренные службы работают на местах происшествий.