Трамп ответил на заявление Ирана о паузе в переговорах

Власти Ирана официально не информировали Соединенные Штаты о приостановке мирных переговоров. Об этом рассказал в понедельник, 1 июня, президент США Дональд Трамп.

После сообщений о решении исламской республики взять паузу американский лидер уточнил, что по официальным каналам соответствующим уведомлений не было.

При этом Трамп подчеркнул, что военные США продолжат морскую блокаду Ирана, но что это еще "не означает, что мы снова начнем всех бомбить" (цитаты по "Интерфаксу").

Тем временем CNN отмечает, что Дональд Трамп сталкивается с нарастающими трудностями, которые усиливают его уязвимость как на внутриполитической арене, так и в международном масштабе. Затянувшийся конфликт с Ираном, который не удалось превратить в быструю победоносную войну, остается главной проблемой политика.

Говоря о перспективах мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи попенял американцам на постоянную смену позиции. Регулярная смена требований и отправка противоречивых сигналов ведет к затягиванию переговорного процесса, подчеркнул политик.