Французы не поддержали действия американских властей в отношении танкера Tagor, который задержали французские военные по подозрению в причастности к "теневому флоту" России.

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что в Атлантическом океане задержан Tagor, якобы следовавший из Мурманска с грузом российских энергоносителей, интернет-комментаторы обрушились на политика с резкой критиков.

Действия, одобренные Макроном, французы называют актом пиратства на фоне полного бардака в собственной стране. Один из пользователей напомнил, что подобные безрассудные попытки навредить России обернулись провалом: "Вот же идиот. Почему мы не могли жить в мире и заниматься взаимовыгодной торговлей? Вместо этого вы спровоцировали переворот на Украине, что привело к вооруженному конфликту, разрушению страны и уничтожению промышленности в Европе" (цитаты по РИА Новости).

Другие комментаторы требуют от Макрона прекратить "сеять смуту и хаос", а вместо пиратства обеспечить соблюдение закона и порядка во Франции, "пораженной гангреной насилия".

Между тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что Макрон все больше дискредитирует себя как политик, превращая Францию в пиратскую республику. Попытки президента Франции поднять свой рейтинг среди французов, представ перед публикой в роли морского корсара, ничтожны, отметил парламентарий.

Сенатор Алексей Пушков напоминал, что "дела у европейских руководителей идут неважно". В частности, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал уже до 13%, что отражает растущий пессимизм избирателей.