Мария Миронова после скандального развода забрала сына и покинула Россию

Мария Миронова со скандалом развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе актрисы. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену.

Сорока требует установить порядок общения с сыном Федором. Мальчик остался жить с мамой, но продолжал общаться с папой, пока Андрей не проявил агрессию. Мария после такого решила, что Федя будет встречаться с Андреем только в ее присутствии. Сороке такие условия не понравились, и он пошел в суд.

Сейчас Миронова старается сделать все, чтобы разбирательства с бывшим мужем не навредили ее сыну. Федя профессионально занимается теннисом, в свои шесть лет мальчик делает заметные успехи. Чтобы развивать талант сына, Мария возит его на тренировки к зарубежным специалистам.

На днях Миронова с сыном покинула Россию. Мария и Федя улетели в Испанию. Актриса не стала это скрывать и поделилась кадрами из академии Рафаэля Надаля в своем блоге.

Наследница актерской династии запечатлела шестилетнего сына у фонтана. По словам Марии, мальчик тренируется в академии знаменитого испанца и готовится к соревнованиям, которые стартуют на днях. "Начинается теннисный турнир", — подписала снимок Миронова.