Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, чей срок полномочий был продлен еще на пять лет.

Она сообщила главе государства о снижении числа детей в детских домах на более чем 18 процентов за последние два года. Львова-Белова отметила также позитивную статистику по социальным сиротам. Их стало за прошлый год меньше почти на 17 процентов. На четверть сократилось количество детей, у которых родители лишены или ограничены в правах.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что всероссийская служба помощи семье будет работать при созданном по указу президента Фонде защиты детей и помогать регионам. По ее словам, он призван стать "кубышкой" для адресной помощи, которая может поддержать родителей помимо федеральных и региональных мер.