Предводитель киевского режима Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить боевые действия. С таким заявлением выступил глава офиса утратившего легитимность президента Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Говоря о стремлениях Зеленского, Буданов* заверил, что "это действительно его стремление – как можно скорее, желательно до зимы, прекратить боевые действия".

Глава офиса Зеленского выразил убежденность в том, что скорейшее завершение украинского конфликта — это "реалистичная цель" (цитаты по РИА Новости).

Ранее источники, близкие к правительству Украины, утверждали, что Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке к еще двум-трем годам боевых действий. В Киеве не видят причин, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержались бы еще пару-тройку лет: "Как бы плохо всё ни выглядело, мы справимся".

При этом в администрации президента России в ответ на слухи о некоем дедлайне по завершению спецоперации подчеркнули, что никаких крайних сроков в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет.

