Путин: Наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым

Владимир Путин 1 июня провел совещание о мерах поддержки и ходе расследования теракта в Старобельске, передает ТАСС.

Удар ВСУ по колледжу в ЛНР президент назвал "кровавым преступлением украинской хунты".

Глава государства выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией.

Наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым, подчеркнул российский лидер. Добавив, что учащиеся колледжа должны завершить учебный год, выпускники - получить дипломы.

По словам Путина, этим ударом "киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом".

Для удара ВСУ использовали 16 беспилотников, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Всего во время атаки в колледже находились 89 человек.