ВСУ по ошибке отправили дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии

Украинские военные ошибочно направили свои беспилотники, несущие взрывчатые вещества, в направлении Финляндии. С таким заявлением выступили информированные источники.

По словам собеседников Helsingin Sanomat, предполагаемый инцидент произошел в ночь на 29 мая. Киев предупредил финские власти о допущенной ошибке.

Вслед за этим Министерство внутренних дел Финляндии распространило сообщение о воздушной угрозе для жителей области Уусимаа в южной части страны. На некоторое время было приостановлено авиасообщение.

Украинские дроны уже не единожды появлялись в воздушном пространстве европейских стран. В связи с очевидной воздушной угрозой власти Финляндии решили направить 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам.

При этом член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предостерег власти страны от открытия воздушного пространства для пролета украинских БПЛА в направлении России. Политик отмечал, что Финляндия должна поддерживать каналы связи с Москвой, особенно в вопросах безопасности, а также помнить, что бездействие в сложившихся обстоятельствах пошлет неверный сигнал Кремлю.