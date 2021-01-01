Глава "Круга добра" рассказал Путину об успешной работе фонда

Владимир Путин встретился с председателем правления фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра". Протоиерей Александр Ткаченко зачитал несколько писем родителей, чьи дети выздоровели благодаря помощи организации.

"Круг добра" был создан в 2021 году указом Владимира Путина. Ткаченко сообщил главе государства, что перечни закупаемых дорогостоящих лекарств продолжают расширяться. К закупке разрешены еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия.

Путин: Хочу вас поблагодарить и поблагодарить всех сотрудников фонда за ту благородную работу, которую вы проводите в интересах наших детей".

Ткаченко: "Спасибо вам большое. Я хотел поделиться ещё одной новостью. Она хорошим примером является того, как милосердие и взаимопомощь объединяют людей. В прошлый раз я докладывал вам о том, как Святейший Патриарх Кирилл поддержал работу фонда и благословил, чтобы каждый год 1 октября во всех храмах Русской православной церкви совершались сугубые молитвы о родителях, о детях, о врачах. Эту инициативу Святейшего Патриарха поддержали все традиционные религии".