Ирина Метлицкая: идеальная жизнь и внезапная смерть в 35 лет

Ирина Метлицкая скончалась после длительной борьбы с раком. Актрисе было 35 лет. Похоронили звезду кино на Троекуровском кладбище. 5 июня в 29-ю годовщину смерти Ирины на ее могиле соберутся самые близкие — вдовец и дети.

Мечтала быть физиком, но случайно оказалась в кино

Ирина Метлицкая была серьезной девочкой, которая училась в физико—математической школе. Об актерстве она и не думала. Но в один день в ее класс пришел режиссер Игорь Добролюбов. Он набирал детей для участия в фильме "Расписание на послезавтра". Умный и проникновенный взгляд Иры понравился режиссеру, он решил взять Метлицкую в кино.

Физик из Ирины в итоге не вышел. Она поступала в университет, но тяга к актерству пересилила, Метлицкая бросила учебу и отправилась в Москву, где ее сразу взяли в "Щуку". Еще не окончив театральное училище, Ирина вышла на сцену "Современника".

Выходила на сцену, превозмогая боль

С кино у нее тоже все складывалось успешно. Зрители запомнили артистку по роли учительницы в фильме "Куколка". За 10 лет она снялась в 22 картинах. Последний фильм Метлицкой – "Черная вуаль" вышел за два года до ее смерти. В "Современнике" она познакомилась с режиссером Сергеем Газаровым, который покорил сердце красавицы и стал ее мужем.

Супруги прожили вместе 14 лет. Ирина родила двоих сыновей Никиту и Петра. С коллегами у Метлицкой были очень хорошие отношения, она никогда не жаловалась и не обижалась, чем заслужила уважение в актерской среде. Но в один момент характер Ирины изменился. Она начала капризничать, могла вспылить на пустом месте. Коллеги удивлялись, не могли понять, что произошло с актрисой. И только Газаров знал правду, Метлицкая выходила на сцену, вела мероприятия и снималась в кино превозмогая боль. У актрисы выявили лейкемию.

"А ты знаешь, что ты меня похоронишь?"

"Когда Ира еще не знала, что больна, она как—то очень внимательно посмотрела на меня и сказала: "А ты знаешь, что ты меня похоронишь?". Я был ошарашен, и попытался все перевести в шутку, но Ира взглядом договорила свою мысль — она умела говорить взглядом", — вспоминал Сергей Газаров.

Ирину спасали лучшие врачи страны. Ей сделали две операции, но лечение не помогало. В отчаянии Метлицкая обратилась к знахарке. "Целительница" только усугубила болезнь, ее методы "лечения" — сауны и голодание, категорически противопоказаны при раке. Но актриса доверилась шарлатанке, даже жила в доме женщины, переехав к ней за три месяца до смерти.

Газаров после смерти Метлицкой и слышать не хотел о новых отношениях. 10 лет он не мог залечить рану в сердце, а потом встретил девушку, моложе его на 18 лет, которая не дала ему скатиться в депрессию окончательно.

Сейчас старшие сыновья Метлицкой и Газарова совсем взрослые — Никита стал финансистом, а Петр — музыкантом. "Красивых женщин много — но она была не просто красивой женщиной, в ней была тайна, то, о чем мечтает любой мужчина, тайна, которую не удается разгадать, а так хочется, и потому желание быть рядом со временем только возрастает", — делился Газаров в одном из интервью.