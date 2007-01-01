Киевский режим решил открыть новую страницу в череде своих кровавых преступлений, ударив по мирным жителям и гражданским объектам в Старобельске. На это указал в понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание по ситуации в Старобельске. После обсуждения ряда вопросов в открытом режиме президент объявил, что "мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме".

Этому предшествовало заявление Владимира Путина о том, что Киев решил "придать новое качество конфликту в целом". Как подчеркнул президент России, "что ж, это их выбор".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что украинские националисты запускали дроны по Старобельскому колледжу с территории Харьковской области. Массированные удары носили целенаправленный характер — ВСУ били по колледжу, достоверно зная, что там находятся несовершеннолетние. В ходе расследования этого преступления на месте происшествия обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и фрагменты антенны Starlink.

Генеральный прокурор России Александр Гуцан, в свою очередь, рассказал, что в качестве обвиняемых по уголовному делу об ударе по Старобельску проходят полковник вооруженных сил Украины Роберт Бровди, командующий силами беспилотных войск ВСУ и начальник украинской военной разведки.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске находится в крайне тяжелом состоянии. У парня 2007 года рождения, который долгое время находился под завалами, ампутирована нога и не раскрылись легкие. Состояние пациента пока не позволяет перевезти его в Москву, где ему могли бы оказать более квалифицированную помощь.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова заверила, что для помощи пострадавшим делается всё необходимое. Для пациентов, которым потребуется реабилитация, организуют отправку в федеральные центры.