Россельхознадзор запретил ввоз черешни, абрикосов и винограда из Армении

Российские власти вводят ограничения на ввоз из Армении плодов косточковых культур (вишня, черешня, абрикос, слива, персик, нектарин) и свежего винограда. Эмбарго вступит в силу 2 июня.

Как пояснили в Россельхознадзоре, участились нарушения при поставках армянских фруктов в Россию. Ведомство неоднократно направляло армянской стороне информацию о нарушениях, но по-прежнему поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

Поскольку указанные нарушения ставят под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС, решено временно запретить ввоз косточковых и винограда, цитирует заявление регулятора "Интерфакс".

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заверил, что эмбарго на поставки в Россию некоторых продуктов из Армении может негативно сказаться на состоянии армянской экономики, но не грозит проблемами российскому рынку. Как подчеркивал политик, для России в таких запретах "ничего критичного нет", а вот "для Армении — да".

Несоответствие требованиям и нормам выявили не только у продуктов — приостановлены поставки на российский рынок напитков из Армении. Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию, включая некоторые марки столового белого и красного вина, а также коньяка.