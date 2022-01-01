Принц Уильям гонит больного раком Карла III с трона: в Букингемском дворце скандал

Принц Уильям опасается за жизнь отца, короля Карла, страдающего от рака, поскольку монарх, постоянно находящийся в разъездах, отказывается сложить свои полномочия и уделить больше внимания здоровью. По словам придворных, в Букингемском дворце разгорается грандиозный скандал.

77-летний Карл III слишком долго ждал момента, когда станет королем, поэтому не намерен отказываться от правления, начавшегося в сентябре 2022 года. Монарх пытается показать, что он еще полон сил. Так, Карл III настоял на проведении официального государственного визита в США. Хотя даже Камилла Паркер-Боулз уговаривала мужа сократить количество королевских обязанностей.

Информация о напряженности во дворце появилась после сообщения о том, что пресс-служба короля якобы просила британских журналистов не акцентировать внимание на болезни монарха. Но невозможно не замечать, что Карл III медленно угасает.

"Король живёт с раком. Он будет жить с раком. Насколько я понимаю, нет никаких оснований ожидать чего-то иного, кроме того, что он продолжит жить с этим заболеванием. И это говорит само за себя. Я видел его на мероприятиях с близкого расстояния, когда казалось, что он почти засыпает стоя. Но это человек, который искренне верит в свой долг и обладает большим мужеством", — заявил Роберт Джобсон, автор книги "Наследие Виндзоров".

Тем временем, по словам придворных, Уильям действует за кулисами как своего рода "теневой король", принимая важные решения на фоне продолжающейся болезни отца. Карл этому сопротивляется, поскольку хочет продолжать работать до последних дней своей жизни — так же, как Елизавета II, которая умерла в 2022 году в возрасте 96 лет после 70 лет правления.