"Я спасаю твою задницу": Трамп обматерил Нетаньяху из-за срыва переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой по телефону на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают источники портала Axios.



"Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", — приводит издание детали обращения Трампа к израильскому премьеру.



Вчера иранское агентство Tasnim утверждало, что Тегеран немедленно прекращает переговоры с Вашингтоном из-за активизации боевых действий в Ливане со стороны Израиля. После этого глава Белого дома позвонил Нетаньяху и уговорил вернуться к временному прекращению огня.



Красноречивость американского лидера, похоже, помогла. По его же словам, стороны согласились приостановить атаки, а мирные консультации с иранской стороной возобновились.



Позже Трамп также заявил, что США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании уже на следующей неделе.