Биометрию внедрят для проката каршеринга

Систему биометрии до 2027 года внедрят для пользователей каршеринга для подтверждения личности и проверки водительских прав, следует из документа правительства.



Реализовывать нововведение будут Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и МВД.



"Внедрение системы верификации пользователей услуг краткосрочной аренды транспортных средств (каршеринга) с целью установления их личности и проверки наличия права на управление транспортными средствами посредством Единой биометрической системы, а также сведений, содержащихся в водительском удостоверении", — говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.



Также до 2027 года власти планируют внедрить биометрию в сервисы проката средств индивидуальной мобильности.