В МИД рассказали о мерах защиты экипажа танкера Tagor

Россия требует от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты своих моряков.

Москве нужна полная информация об обстоятельствах задержания судна, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, действия французской стороны – это проявление европейского правового нигилизма. Согласно морскому праву, досмотр судов военными кораблями допускается лишь в исключительных случаях, а изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

31 мая французские военные при поддержке Британии задержали в Атлантике судно Tagor, следовавшее из Мурманска в Камерун по причине якобы "использования ложного флага". В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

Накануне стало известно, что капитан судна имеет российское гражданство. В момент задержания на борту находились 23 человека. Гражданство остальных членов команды в настоящий момент не уточняется.