Россиянам пообещали всего одну длинную рабочую неделю в 2027 году

В 2027 году россиян, работающих по графику 5/2, ожидает только одна рабочая неделя, состоящая из шести дней.

Она выпадает на период с 15 по 20 февраля, сообщила доцент РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева. Изменения связаны с переносом выходного с субботы на понедельник, 22 февраля. Это решение обеспечит россиянам трехдневный отдых по случаю Дня защитника Отечества – с 21 по 23 февраля включительно.

Официальный производственный календарь на 2027 год еще не опубликован и ожидает утверждения правительством.