Беременная жена Тиграна Салибекова подралась на "Доме-2": засовывала в рот грязный ершик и облила йогуртом

На телепроекте "Дом-2" скандал. Тигран Салибеков и его жена Виктория подрались с другой участницей реалити-шоу. Говорят, пару выгнали с проекта.

Все началось с того, что Карина Тетуева ляпнула, будто Виктория ждет ребенка не от Тиграна, а другого мужчины. Салибеков немедленно накинулся на девушку. Как утверждает Starhit со ссылкой на фанатов шоу, он держал Карину за волосы, поставил на колени и избивал, а в это время его беременная жена пыталась засунуть ей в рот грязный ершик и облила йогуртом.

Говорят, после этого Тиграна и Викторию выгнали с проекта. Информацию подтвердила работающая на шоу психолог Светлана Прель. "Я благодарна руководству проекта, что они осудили подобное поведение и выгнали их. Это уже переходит все грани допустимого", - отметила она.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на новость. Однако их мнение разделилось. Одни встали на сторону Тиграна и Виктории, они считают, что Карина перешла все границы. Другие же поддержали Тетуеву. По их мнению, никакие слова не могут оправдать такое унижение и насилие. Отметим, что сами участники конфликта пока не прокомментировали эту ситуацию.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>