ФСБ вскрыла схему прослушки телефонов высокопоставленных чиновников

Федеральная служба безопасности предостерегла от обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам. Нельзя вести разговоры на чувствительные темы и вблизи гаджетов. Иностранные спецслужбы применяют современные технологии для прослушивания разговоров, предупредили в ФСБ.

Российские специалисты вскрыли масштабную схему прослушивания разговоров высокопоставленных российских чиновников. Иностранные спецслужбы внедряли в их мобильные устройства шпионские программы, которые позволяли также вести негласный аудио- и видеоконтроль всего происходящего вблизи этих гаджетов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, иностранные спецслужбы используют технические возможности крупных международных ИТ-корпораций. ФСБ напоминает: обсуждение конфиденциальной информации по мобильным устройствам недопустимо. Содержание переговоров может стать известно третьим лицам, последствия могут быть необратимыми, передает ТВЦ.