Андрей Малахов увез тщательно скрываемого сына из России

В 2011 году Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой. Свадебное торжество прошло в Париже, в Версале. На мероприятие были приглашены только самые близкие друзья. Спустя шесть лет пара стала родителями. Наталья родила Андрею сына Александра.

С тех пор Шкулева и Малахов стараются ограждать своего единственного наследника от назойливого внимания общественности и СМИ. В отличие от других детей знаменитостей, Саша ведет закрытый образ жизни. Как выглядит мальчик, толком неизвестно, потому что ни Андрей ни Наталья не показывают его людям.

А теперь стало известно, что Малахов забрал сына и увез из России. Об этом сообщил сам известный ведущий. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" шоумен опубликовал видео, сделанное на Мальдивах. Туда отправился телеведущий вместе с супругой Натальей Шкулевой и сыном Александром. Мельком шоумен показал наследника. Семья проводит время на райских островах.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Ранее Андрей Малахов объяснил, почему прячет единственного сына. По словам шоумена, он желает ребенку спокойного беззаботного детства, а не публичности, которая крайне негативно влияет на детей. К тому же, отметил телеведущий, ему бы не хотелось, чтобы Саша был объектом обсуждения в Сети.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>