ВС России нанесли массированный удар по объектам ОПК Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Также поражены военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические акты киевского режима. ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования. Применялись в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Как уточнили в Минобороны, цели находились в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Все они успешно поражены.

В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин дал военным все поручения в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Украинские боевики обстреляли колледж педуниверситета в ЛНР 22 мая. Российские власти квалифицировали атаку, в результате которой погиб 21 студент, как теракт.