Вдрызг разругавшиеся муж и мать Наташи Королевой оказались вместе в одном месте

На днях Наташа Королева отметила день рождения. По такому поводу популярная исполнительница собрала родных людей на огромном лайнере и отправилась в круиз.

В одном месте оказались супруг Наташи Королевой, актер Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан, и мать артистки Людмила Порывай. А ведь несколько лет назад они вдрызг разругались.

Сообщалось, что после начала СВО заводная мать Наташи Королевой не поддержала действия российских властей. Она даже появлялась на сцене с украинским флагом. А вот у супруга артистки оказалась диаметрально противоположная точка зрения. Он поддержал СВО и открыто об этом говорил. Глушко не раз высказывался в поддержку российских военных и клеймил позором тех, кто не согласен с его позицией.

В итоге последние четыре года Наташа Королева одна летала в США, где уже много лет живет ее мама. Многие фанаты сочувствовали артистке, которая буквально разрывалась между любимыми людьми.

"Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. Вокруг - много горя, злобы, агрессии... Сейчас всем непросто", - говорила Наташа Королева.

И вот наконец муж и мать артистки помирились. Все вместе они отправились в круиз на американском лайнере. Компанию им составили сын Архип Глушко с супругой Анной Волынкиной, более известной под псевдонимом Мелисса Фокс, а также сестра Наташи Королевой Ирина, передает "КП".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>