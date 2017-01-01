Вучич допустил переход на должность премьер-министра

Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок.

Нынешний срок Вучича истечет в 2027 году. При этом политик не исключил, что займет пост премьер-министра, так как его партия нуждается в нем как в политике.

"Это может произойти", - заявил Вучич агентству Bloomberg.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок, который истекает в 2027 году. В середине мая 2026 года в ходе поездки в Китай президент Сербии заявил, что может подать в отставку.