Киев потребовал от НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной

Страны НАТО должны существенно увеличить поставки Украине систем противовоздушной обороны. Также с их участием должен быть создан мощный интегрированный щит. С таким требованием выступил постпред Украины в ООН Андрей Мельник.

Мельник считает, что "смелые коллективные действия" европейских стран в украинском воздушном пространстве должны стать наиболее эффективной реакцией на инцидент с падением беспилотника на территории Румынии. Он призвал рассматривать это происшествие как "поворотный момент" в плане реакции Запада на конфликт на Украине. По его словам, Украине необходимо обязательство европейских и американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и российские беспилотники.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Европе просто необходим был инцидент с дроном в Румынии. Российский дипломат подчеркнул, что расследование происшествия можно будет считать объективным только при условии передачи обломков БПЛА России для экспертизы.