По факту прослушивания телефонов российских служащих заведено уголовное дело

Сотрудники ФСБ вскрыли широкомасштабную операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на телефоны высокопоставленных российских служащих. Вирусы применялись для хищения данных, прослушки переговоров и контроля обстановки вблизи электронных устройств. К чему могла привести подобная кибератака?

Это была одна из крупнейших в истории операций по внедрению шпионского ПО в телефоны российских чиновников. Подрывную деятельность организовали с размахом - участвовали разведки сразу нескольких стран. Смартфон заражали вредоносными программами через скрытую кибератаку, после чего гаджет оказывался в полном распоряжении агентов. Они прослушивали звонки и переговоры, перехватывали сообщения и снимали обстановку вокруг. Не спасал даже авиарежим.

Заодно собирали компромат и включали жертв слежки в санкционные списки, чтобы иметь дополнительные рычаги давления. Не обошлось без участия международных IT-гигантов. Доступ к их техническим возможностям - это безграничный ресурс для американских спецслужб, который они получили после атак 11-го сентября. Тогда США приняли так называемый "Патриотический акт" - закон, главной целью которого декларировалась борьба с терроризмом.

"Но там, в этом акте, как всегда в таких случаях, бывает что-то такое маленькое, черненькое, сморщенное, под названием изюминка... А изюминка для меня - тот факт, в моём понимании, что данный акт подразумевает обязанность всех компаний, в первую очередь американских компаний, которые работают в области IT, в обязательном порядке выполнять требования спецслужб США", - рассказал Александр Перелыгин, генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук.

Этот ресурс с радостью бросились применять не только по прямому назначению, но и для тотальной слежки за своими и чужими. Компании, которые участвовали в операции против российских должностных лиц, известны. Хвалёная безопасность их продукции, двойное шифрование и прочие рекламные обещания - не более чем уловка.

"Нужно рассматривать смартфон, любое мобильное устройство просто как платформу с сенсорами. Это очень мощная платформа, которая исполняет произвольные команды, но на ней есть видеокамера, акселерометр, система позиционирования. И мы это видели. В триангуляции, например, был специальный модуль, который не просто отслеживал, где же находится телефон - он даже измерял ускорение", - пояснил Игорь Кузнецов, директор глобального центра исследований лаборатории Касперского.

Поэтому ФСБ настоятельно рекомендует не обсуждать по смартфону или рядом с ним конфиденциальную информацию. Это актуально как в разрезе национальной, так и личной безопасности. По факту прослушивания телефонов российских служащих заведено уголовное дело. Сотрудники устанавливают исполнителей, потерпевших и точный объем скомпрометированных данных.