Нанеся целенаправленные удары по детям и подросткам, киевский режим решил придать новое качество конфликту на Украине. Об этом накануне заявил Владимир Путин на совещании в Кремле, где обсуждали расследование теракта в Старобельске. Президент подчеркнул: организаторы этого тяжелейшего преступления понесут неотвратимое наказание. О трагедии в ЛНР и её причинах напомнил членам ООН и наш постпред.

Фотографии молодых беззаботных студентов колледжа в Старобельске наш постпред Василий Небензя принес на заседание Совбеза ООН, чтобы показать всем, кто не хочет замечать случившейся трагедии или не верит в то, что удар ВСУ по спящим детям был целенаправленным.

Видимо, заговоривший вдруг по-русски Мельник забыл, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Ответ нашей армии на удар по луганскому колледжу обсуждали накануне на совещании в Кремле.

В ходе расследования специалисты выяснили, что ВСУ применяют не только украинские дроны, но и БПЛА, напичканные натовскими компонентами. И не только компоненты. Работа по выявлению организаторов преступления идет, сказал президент. И наказание будет неотвратимым.

Западные спонсоры ищут новые поводы для поддержки режима Зеленского. Инцидент с дроном, упавшим на многоэтажку в Румынии, уже почти неделю обсасывают в ЕС. Но, несмотря на запрос Москвы, не передали обломки БПЛА для экспертизы и не допустили на место наших специалистов. Небензя напомнил историю с падением ракеты в Польше несколько лет назад, тогда западные покровители тоже обвиняли в произошедшем Москву. Но позже выяснилось, что это была украинская ракета. Вот и в Хельсинки уже не столь категоричны насчёт принадлежности упавших в мае БПЛА.

Киевский режим готов и на более серьёзные провокации. В выходные ВСУ, впервые в истории человечества, намеренно атаковали действующий энергоблок АЭС. Но признать, что Украина делает это целенаправленно, международные организации не спешат.