В зоне спецоперации за сутки российские войска поразили 129 вражеских пунктов управления БПЛА. Городские бои продолжаются в Константиновке, наши штурмовые отряды пробиваются в западную часть населённого пункта. Развивается наступление и на Добропольском участке фронта.

ДНР, Добропольское направление, раннее утро. Наша разведка выявила пункт временной дислокации ВСУ. Расчёт реактивной системы залпового огня "Ураган" получил координаты, выдвинулся на линию огня. Короткая команда - и несколько залпов срывают ротацию противника.

Параллельно расчёты беспилотных систем группировки "Центр" уничтожают вражеские дроны. На перехват ударных и разведывательных БПЛА поднимаются перехватчики "Молния-2" и "Сокол-И". Высокая маневренность и скорость позволяют поражать цели тараном или подрывом боевой части.

В Сумской области наши войска продолжают расширять полосу безопасности вдоль границы. Подразделения группировки войск "Север" круглосуточно мониторят небо, выявляя и поражая противника.

А так выглядят тщетные попытки националистов удержать позиции на Запорожском направлении. Тактика наших бойцов - бить быстро и неожиданно - позволяет демонстрировать высокий результат. Блиндажи и скопление живой силы ВСУ на этом участке уничтожены серией точных ударов.

В результате слаженной работы артиллерии, беспилотных систем и танковых подразделений российские войска последовательно продвигаются вперёд, не позволяя противнику подтянуть новые силы, уничтожая логистику и центры управления.