Трамп в грубой форме пообщался с премьером Израиля

Израиль продолжил бомбардировки Ливана, несмотря на формально действующий режим прекращения огня. По информации из Бейрута, за сутки зафиксировано почти 80 атак со стороны еврейского государства.

Поступают сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. "Хезболла" отвечает ракетными и артиллерийскими обстрелами. Эскалация не прекращается, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что он в ходе телефонного разговора убедил израильского премьера прекратить огонь.

По данным Axios, беседа была крайне напряженной. А американский лидер не сдерживался в выражениях и в грубой форме приказал Нетаньяху остановить бойню в Ливане. Урегулирование этого конфликта крайне важно для Вашингтона в контексте заключения соглашения с Тегераном.

Накануне власти Исламской республики дали понять, что приостанавливают диалог с США из-за несоблюдения Тель-Авивом перемирия.