Собянин: Производство лекарств и медматериалов выросло на 8,8% в 2025 году

Производство лекарств и медицинских материалов в Москве за прошлый год выросло на 8,8 процента. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В личном блоге он рассказал о развитии столичной промышленности. Активно растущий и перспективный сектор - медицина, фармацевтика, биотехнологии. В городе работает более 300 профильных предприятий, на которых занято около 30 тысяч человек.

Компании выпускают широкий спектр продукции: от нейроимплантов для восстановления слуха и зрения до искусственной почки. Многие из этих товаров не имеют аналогов в России и мире.