Участники клуба "Валдай" обсуждают структуру нового мироустройства

Структуру нового мироустройства - правила выживания, пределы силы и пространство для кооперации - обсуждают сегодня участники международного дискуссионного клуба "Валдай".

Встреча проходит в Санкт-Петербурге. Площадка объединила экспертов из России, Сербии, Египта, Индии и Бангладеш. Во время дискуссии они попытаются определить сферы и формы взаимодействия, которые даже в условиях острейшей конкуренции не затрагивают национальные интересы и укрепляют суверенитет.

"Понятно, что государства полагаются сами на себя, но и это требует понимания границ собственного суверенитета, собственных возможностей, умения кооперировать с другими и каким-то образом строить навигацию в этом, в общем, очень-очень непростом, очень запутанном мире. Новая информационно-коммуникационная среда, которая, в общем, конечно, радикально изменила поведение и элит, и людей. Она создала, с одной стороны, конечно, необыкновенные возможности для вовлечения людей в политику, с другой стороны, создала никогда прежде не виданные возможности для манипуляций этими самыми людьми", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".