В Джанкое железнодорожный вокзал закрыли для пассажиров

Станцию Джанкой в Крыму закрыли для посадки и высадки пассажиров до специального объявления.

В настоящий момент поезда следуют в обход станции, мимо Джанкоя, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram-канале. Один поезд отменен, четырех задерживаются в пути от одного до семи часов.

Пассажиров, планировавших сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию за 1,5 часа до выезда. Оттуда из доставят до станции Урожайной на автобусе для последующей пересадки на поезд. Аналогичная схема действует и для прибывающих пассажиров.

Перевозчик предупредил, что время задержек может измениться.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов на Севастополь, военные перехватили два БПЛА.