Массированный удар, нанесенный минувшей ночью российскими войсками, пришелся в основном на оборонную инфраструктуру Украины. В Киеве горит здание "Укроборонпрома": этот концерн объединяет главные предприятия украинского ОПК.

По данным источников сопротивления, после ударов российских баллистических и крылатых ракет крупный пожар возник также на одном из объектов "Укроборонпрома" в Шевченковском районе украинской столицы - заводе "Маяк". Предприятие производит системы управления, радиоэлектронику и компоненты боеприпасов, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Подполье сообщает также, что после ночных ударов крупный пожар наблюдается на территории автосалона, расположенного рядом с Киевским речным грузовым портом. Объект использовался далеко не в гражданских целях. Ударам подверглась и портовая инфраструктура.

Целью российских ракет стал и завод "Арсенал" в Печерском районе. Предприятие выпускает оптико-электронные системы и головки самонаведения для авиации. На Дарнице зафиксированы пожары на бетонном заводе и АЗС. Под удар попали рекрутинговый центр № 8041, склады логистического центра "Вишневый". В Подольском районе зафиксирована серия мощных вторичных детонаций внутри ангаров у железнодорожных тупиков: на объекте хранились боеприпасы.

Промышленные объекты в других украинских регионах также не остались без внимания. В Запорожье поражены заводы "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор", в Днепропетровске – троллейбусное депо ЮМЗ. В Харьковской и Полтавской областях под удар попали Шебелинский и газоперерабатывающий завод.