Родственники "дятловцев" требуют запретить обсуждение версий их гибели

Теории заговора вокруг перевала Дятлова могут исчезнуть с федерального телевидения.

Родственники погибших туристов требуют прекратить показ эфиров с теориями, которые не соответствуют действительности, сообщил ТАСС адвокат Евгений Черноусов.

Кроме того, родственники намерены добиться возбуждения нового уголовного дела. в рамках предыдущего уголовного дела проводились судебно-медицинские экспертизы, в том числе вскрытие, однако не были проведены химические анализы и гистологические исследования.

"Они не были приложены. Значит, они не были проведены", — подчеркнул Черноусов.

В феврале 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области погибла туристическая группа из девяти человек под руководством Игоря Дятлова. Тела молодых людей нашли спустя несколько месяцев. Причина гибели туристов до сих пор неизвестна.

За последние 60 лет появилось огромное количество предполагаемых причин трагедии на перевале Дятлова. Согласно одной из последних теорий, туристы стали свидетелями крушения ракеты, запущенной с полигона Торетам в Казахстане. Советские спецслужбы ликвидировали дятловцев, чтобы скрыть следы катастрофы.