Москвичам пообещали июльскую погоду на выходные

Комфортная погода установилась в столице. Во вторник в Москве облачно, без осадков, воздух прогрелся до +13,6. Атмосферное давление 748,0 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в течение дня погоду будет диктовать северо-восточная периферия антициклона. Температура воздуха поднимется до +17…+20. Подрастет и атмосферное давление - оно составит 749 мм рт. ст.

До климатической нормы июня воздух прогреется в среду. Столбики термометров покажут +20...+23. Во второй половине недели возможны кратковременные дожди с грозами, сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло. А в выходные лето порадует жителей столичного региона июльским теплом - до +25 градусов.