Вот почему Мирослава Карпович в 40 лет вышла замуж: скрывает беременность?

Накануне, 1 июня, Мирослава Карпович сообщила, что вышла замуж. Теперь пользователи Сети обсуждают странности свадьбы популярной актрисы.

В частности, комментаторы в Интернете обратили внимание, что на одном из снимков с бракосочетания Мирослава Карпович одной рукой прикрывает живот. По мнению особо наблюдательных фанатов, это может свидетельствовать о том, что звезда комедийного сериала "Папины дочки" ждет ребенка. Они полагают, что именно беременность и могла стать причиной замужества 40-летней артистки.

Также пользователей Сети смутило отсутствие на фотографиях новоиспеченного супруга Мирославы. Некоторые поклонники не понимают, почему актриса так тщательно прячет избранника. По их мнению, после замужества Карпович может уже спокойно показать возлюбленного.

А еще комментаторы недоумевают, по какой причине на таком важном для артистки мероприятии не было близких и друзей.

Напомним, несколько лет назад вся страна обсуждала бурную связь "мажора" Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Актриса утешила коллегу в трудный период развода с Агатой Муцениеце. Казалось, дело идет к свадьбе, но Павел неожиданно сделал выбор в пользу другой женщины.

Прилучный сыграл свадьбу с молоденькой коллегой по цеху Зепюр Брутян, предложение которой сделал чуть ли не на первом же свидании. А с Мирославой актер не лучшим образом – в интервью Прилучный заявил, что Карпович была его преданным другом, а вот возлюбленной он ее никогда и не считал.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>