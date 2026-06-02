Увеличилось число пострадавших от отравления в Пятигорске

Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 70 человек.

59 проходят лечение в стационаре, 11 – амбулаторно, сообщил РИА Новости в пресс-службе Минздрава Ставропольского края. У пациентов обнаружены маркеры сальмонелл.

В Минздраве заверили, что ситуация находится на контроле.

30 мая стало известно, что посетители одного из кафе в Пятигорске Ставропольского края стали обращаться к врачам с признаками кишечной инфекции. В первый день на больничных койках оказались 34 человека, затем число пострадавших возросло до 50 человек, а сегодня стало известно о 70 отравившихся.

Возбуждено уголовное дело. Кафе закрыто.