Еще в одном подмосковном городе запретили прокат электросамокатов

Работу сервисов проката электросамокатов приостановили еще в одном городе Московской области. На этот раз прокат и размещение средств индивидуальной мобильности временно запретили в подмосковном Подольске.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Григорий Артамонов. Запрет начал действовать с 1 июня и продлится до заключения соглашения о взаимодействии с кикшеринговыми компаниями.

Запрет не касается личных электросамокатов.

Ранее сообщалось о введении временных запретов на работу кикшеринга в нескольких округах Подмосковья. В апреля ограничения начали действовать в Люберцах, в Котельника и в Раменском, в мая запрет ввели в Лобне и в Солнечногорске. Также прокат запретили в населенных пунктах Томилино, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.

Ограничения на работу кикшеринга также разрабатывают в Чехове.