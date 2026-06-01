Новая жена Евгения Дятлова, который в 63 года выглядит на 48: "Его кожа лучше моей"

В конце мая Евгений Дятлов женился на своем концертном директоре Дарье Травниковой. В Сети судачат, что 63-летний актер выглядит лучше, чем его избранница.

Для Евгения Дятлова этот брак стал четвертым. Первой женой артиста была актриса Дарья Юргенс. У них родился сын Егор. Во второй раз Дятлов женился на ассистентке режиссера Екатерине. В этом браке на свет появился сын Федор. Затем третьей женой Евгения стала актриса Юлия Джербинова. Она родила от актера дочь Василису. Однако через 14 лет и этот брак актера распался.

Это случилось в 2021 году. А спустя год, как утверждает новая избранница Евгения Дятлова Дарья, они стали жить вместе. 29 мая 2026 года влюбленные официально оформили отношения во Дворце бракосочетания Nº2 в Вегас Крокус Сити. После этого молодожены собрали друзей на праздничном банкете в загородном комплексе.

После того, как фото со свадьбы попали в Сеть, комментаторы поделились предположениями, что Евгений Дятлов сделал пластику. Мол, актер выглядит моложе супруги. Однако Дарья уверяет, что ничего со своей внешностью артист не делал.

"В свои 63 года Евгений выглядит на 48. Сразу отвечу любителям колких комментариев: Евгений никогда не делал пластики, из ухода у него только мыло и шампунь, а его кожа выглядит лучше моей после уходовых процедур. А главное — он обладает энергией 40-летнего человека, у него есть дух современности, огромная работоспособность и высочайшие требования к себе!" - заявила Дарья.

Она назвала Дятлова мужчиной своей мечты. Дарья призналась, что восхищается актером, причем как в жизни, так и в работе. "Покорил он меня своим голосом — даже не певческим, а разговорным. Обожаю его слушать, смотреть на него. Для меня он очень красивый мужчина!" - призналась новая супруга Дятлова Voice.

