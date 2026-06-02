СК разбирается в загадочной смерти двух сапбордистов в Омске

В Омской области расследуют смерть сапбордистов. Пара отправилась в заплыв по Иртышу и пропала. Их тела обнаружили спустя время без видимых повреждений.

43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко отправились в двухдневную прогулку на сапбордах 25 мая. С собой они взяли рюкзаки и надувные доски. Родственники были уведомлены об их планах, но точный маршрут не знали.

27 мая Ольга перестала выходить на связь. Обеспокоенный брат обратился в полицию. Начались поиски. По камерам удалось установить, что пара спустилась на воду с левого берега Иртыша.

Тело Симочкиной обнаружили 29 мая в затоне реки. Рядом с ней лежали два сапборда без механических повреждений. На теле женщины не было следов насилия. Тело Бойко нашли у поселка Николаевка на берегу Иртыша 1 июня. На его теле тоже никаких повреждений.

"Предварительная причина смерти - утопление в воде", - сказали следователи.

СК установил, что пара не пользовалась спасательными жилетами ни во время своего последнего заплыва, ни во время предыдущих.

"На них жилетов нет. На тех фотографиях, которые они выкладывали с сапов ранее, они также везде без жилетов", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка СКР.

Оба тела сейчас находятся на судмедэкспертизе, она укажет на точную причину смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело закроют, если будет доказано, что Ольга и Анатолий умерли в результате несчастного случая.

Симочкина и Бойко были опытными сапбордистами. Они активно занимались спортом и уже совершали опасные заплывы. Руководитель омского турклуба Сергей Лебединский назвал ситуацию "очень странной". В качестве причины произошедшего он назвал переохлаждение: несмотря на то, что сейчас в Омске днем плюс 30, вода в Иртыше остается холодной – не выше 13 градусов.