Зеленский пожаловался на удар возмездия ВС России

Владимир Зеленский пожаловался на удар возмездия, который нанесли ночью по целям на Украине ВС России. По подсчетам главы киевского режима, российские войска за ночь выпустили 656 ударных дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные.

Основной удар ВС России пришелся по Киеву. Украинский лидер, как обычно, утверждает, что повреждены жилые дома и другая "сугубо гражданская" инфраструктура. По словам Зеленского, под ударом оказалась энергетика и критическая инфраструктура в Харькове, а также в Днепропетровске, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. Глава киевского режима, по традиции, попросил о помощи западных партнеров. Зеленский призвал их "действенно ответить" Москве на ночную атаку.

О массированном ударе высокоточным оружием дальнего действия по целям на Украине ранее сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что поражены исключительно объекты военного назначения, а также предприятия украинского ОПК.