Владимир Зеленский пожаловался на удар возмездия, который нанесли ночью по целям на Украине ВС России. По подсчетам главы киевского режима, российские войска за ночь выпустили 656 ударных дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные.

Основной удар ВС России пришелся по Киеву. Украинский лидер, как обычно, утверждает, что повреждены жилые дома и другая "сугубо гражданская" инфраструктура. По словам Зеленского, под ударом оказалась энергетика и критическая инфраструктура в Харькове, а также в Днепропетровске, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. Глава киевского режима, по традиции, попросил о помощи западных партнеров. Зеленский призвал их "действенно ответить" Москве на ночную атаку.

О массированном ударе высокоточным оружием дальнего действия по целям на Украине ранее сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что поражены исключительно объекты военного назначения, а также предприятия украинского ОПК.