Собянин: Началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты"

Сегодня на строящейся Бирюлёвской линии метро, между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты", начали прокладывать левый перегонный тоннель. О старте рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Это уже пятый тоннель новой линии, где идут работы. Параллельно завершается и подготовка к строительству самих станций.

В центральной аппаратной тоннелепроходческого комплекса - несколько огромных мониторов. Перед запуском машины оператор внимательно проверяет все параметры. Исправить серьезную ошибку во время движения порой уже невозможно. Отклонение от заданного маршрута даже на несколько сантиметров приведет к большим трудностям для строителей. Убедившись, что все в полном порядке, оператор получает команду на старт.

По сигналу шестиметровый щит "Елена" начинает проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Зил" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро.

"Щиту "Елена" предстоит пройти почти 1,5 км под действующими тупиками станции "ЗИЛ" Троицкой линии, железнодорожными путями и посадочной платформой МЦК "ЗИЛ". Работы планируем завершить в 2027-м году. Это уже пятый тоннель, который начали прокладывать для Бирюлёвской линии. На станции "ЗИЛ" сейчас завершены работы по разработке грунта и выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства. На "Острове Мечты" заканчиваются земляные работы. На обеих станциях ведётся устройство основных конструкций", - рассказал Собянин.

Щит "Елена" - один из ветеранов столичного метростроения. Он уже прокладывал тоннель от "Рижской" до "Савеловской" на БКЛ. И вот теперь его помощь требуется на Бирюлевской линии. От станции "ЗИЛ" до "Острова мечты" - всего около полутора километров. Но путь этот крайне непростой - в условиях плотной жилой застройки.

"Будет произведен фактически в онлайн-режиме мониторинг земной поверхности, инженерной инфраструктуры и ограждений. Мониторинг - очень важная составляющая, потому что она позволяет нам практически сразу реагировать на все изменения, которые происходят на земной поверхности", - отметил Ильдар Латыпов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Сейчас вокруг строящихся станций "ЗИЛ" и "Остров мечты" - современные дома, кварталы с детскими садами и школами, поликлиники. Все самое необходимое для комфортной жизни. Не хватает только метро в пешей доступности. С появлением Бирюлевской линии улучшится транспортная ситуация не только для жителей этих двух районов, но и для сотен тысяч людей, проживающих на Юге и Юго-Востоке Москвы.

"Такая станция, как "ЗИЛ", она будет в себе соединять это "ЗИЛ" Бирюлевская линия, одноименную станцию Троицкой линии и МЦК", - сообщил Константин Цаллагов, заместитель главного инженера службы строительства метрополитена АО "Объединение "ИНГЕОКОМ".

Общая протяженность нового радиуса - 22 километра. Он пройдет через восемь округов на Юго-Востоке столицы. Сейчас параллельно с проходкой тоннелей идет активное строительство первых четырех станций линии - "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "ЗИЛ".