Настоящие детективы аэропорта: как работают таможенники в "Шереметьево"

Чемоданы, баулы, рюкзаки. Кто-то спешит домой, для кого-то путешествие по нашей стране только начинается. И бывает, что везут через границу не только сувениры. В самой неприметной на вид сумке может быть спрятано что угодно: наркотики, оружие или даже бивни мамонта. Заглянуть внутрь багажа, не открывая, инспекторам помогает интроскоп. Зная это, контрабандисты идут на хитрости.

Часто пассажиры пытаются провезти запрещенные предметы и на себе. Например, неприлично дорогой браслет. И если сейчас он спрятан, то на снимке в рентген-кабине инспекторы его легко увидят.

Чаще всего контрабандой везут незадекларированные украшения, табак, алкоголь и наличные сверх допустимой суммы.

"Тут очень много факторов, которые будут влиять на изъятие в том или ином случае. Но, как правило, вещи задерживаются, а не изымаются, потому что необходимо проведение таможенной экспертизы, и после этого уже может быть изъятие", - рассказал Николай Луконин, ведущий инспектор отдела специальных таможенных процедур №1.

За 66 лет работы Шереметьевской таможни в арсенале её сотрудников, конечно, появилось много техники. Но до сих пор без интуиции - никуда.

"Инспектор в голове прокручивает каждого пассажира, смотрит на его поведение, смотрит на реакцию, смотрит – нервничает, не нервничает. Психологи здесь в принципе через одного, если не все", - отметил Михаил Анпилогов, заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур №1.

На днях внимание инспектора привлек пассажир из Китая. В ходе досмотра у него обнаружили браслет из золота 999 пробы с бриллиантами. Оценивается в 2,5 миллиона рублей. По словам мужчины, подарок сестре. Но та его уже точно не получит. Изделие не было задекларировано, суд украшение конфисковал.

В аэропорту несут службу и собаки. У каждой - своя специализация. Мия - живой сканер, вычисляющий наркотические вещества. На службе эта бордер-колли недавно. Зато кинолог у неё с 20-летним стажем. Хотя и для Ольги задача не из привычных.

"Мия очень ласковая собака. Я всю жизнь работала с лабрадорами и тут на контрасте вообще. Очень жизнерадостная, очень подвижная, легко дрессируемая, поэтому, я думаю, что у нее большое будущее", - рассказала Ольга Миронова, ведущий инспектор кинологического отдела.

Служебные собаки работают и на складах временного хранения. Здесь проходят проверку документов, осмотр и взвешивание посылки и товары из разных стран. Ежегодно грузовой таможенный пост оформляет свыше 280 тысяч отправлений. Выявляют контрабанду зачастую без вскрытия упаковки.

"Существует система управления рисками, объект контроля определяется системой автоматически. Либо же сам инспектор по маркировкам каким-то нестандартным принимает решение о проведении одной из форм таможенного контроля", - сообщил Владимир Манченко, начальник отдела досмотра таможенного поста.

Таможенники могут за секунды отличить безобидный предмет от искусно спрятанной контрабанды. Они — настоящие детективы аэропорта, чья интуиция и профессионализм защищают интересы страны каждый день.