Детеныш косули застрял в заборе в Подмосковье и жалобно звал на помощь

Отправился открывать мир, но попал в западню! В Подмосковье - недалеко от Орехово-Зуева - спасли детёныша косули, который застрял в заборе.

Отчаянные крики о помощи неведанного существа услышали местные жители. Источник звуков они нашли быстро, но вот помочь крохотной косуле выбраться из решётки у них не получилось.

Тогда вызвали СпасРезерв. Специалисты, увидев, что животное напугано, зафиксировали ему ноги так, чтобы резкое движение никого не травмировало. Затем с помощью инструментов аккуратно раздвинули прутья и освободили пленника.

Тот не мог поверить, что наконец свободен и продолжал кричать, даже оказавшись в машине. Возможно, бедолага смог преодолеть стресс, когда его вернули домой - в лес.