Завершить конфликт на Украине можно до конца суток. Для этого киевскому режиму надо выполнить одно простое условие. Его назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Тот утверждает, что Киев завершит конфликт до конца года. В Москве неоднократно говорили, что для прекращение боевых действий Зеленскому достаточно вывести вооруженные формирования с территории российских регионов, напомнил Песков.

Пресс-секретарь президента России заявил на брифинге, что Россия предпочла бы добиться своих целей мирным путем. Однако, если Киев продолжит отказываться от переговоров и серьезных решений на пути мирного урегулирования, СВО будет продолжаться, приводит слова Пескова ТАСС.