В Москве простились с Зоей Богуславской

В Москве простились с выдающимся драматургом и искусствоведом Зоей Богуславской. Гражданская панихида прошла в Центре Андрея Вознесенского - знаковом для Зои Борисовны месте.

Оно стало продолжением её многолетнего труда по сохранению памяти о поэте, спутницей жизни и музой которого Богуславская была долгие годы. Именно ей Вознесенский посвящал свои пронзительные стихи, и первым же оценил её писательский талант.

По настоянию мужа Богуславская, в то время литературный критик, опубликовала свою первую повесть. Впоследствии Зоя Борисовна получила широкое признание за свою художественную, мемуарную и документальную прозу. По её инициативе была учреждена негосударственная премия в области литературы и искусства "Триумф", поддержку получили и другие культурные проекты.

Зои Богуславской не стало 14 мая. Ей было 102 года. Похоронят писательницу на Новодевичьем кладбище столицы.