Паулина Андреева сошлась с Иваном Янковским: артистов сняли вместе

На днях Паулина Андреева и Федор Бондарчук оформили развод. А теперь стало известно, что актрису сняли с Иваном Янковским.

Дело в том, что известные актеры стали партнерами в новом многосерийном фильме "Палево". Интересно, что в работе над этим проектом принимает участие и бывший супруг популярной актрисы.

"Сюжет бьет точно в нерв времени, сегодня все больше людей стараются казаться, а не быть. Авторы „Палева“ показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах", - сообщил Федор Бондарчук.

Кроме Паулины Андреевой и Ивана Янковского, в ленте снялись Юрий Чурсин, Кристина Бабушкина, Яна Поплавская и другие. Режиссером-постановщиком стал Илья Аксенов. "Для меня этот фильм — не только о подпольном бизнесе. Мы задаем вопрос: что в этой жизни остается настоящим? Сейчас граница между копией и оригиналом размыта", - отметил он для Starhit.

Напомним, еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. Более года назад Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Однако потом удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.

