Пашинян пригрозил ЕАЭС испорченным имиджем в глазах армян

Вводимые Россией в отношении Армении экономические ограничения могут негативно повлиять на имидж ЕАЭС в глазах граждан республики. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что на нем лежит ответственность за сохранение позитивного имиджа этого объединения – а потому Москва должна отказаться от рестрикций.

Россия запретила ввоз армянских фруктов, алкоголя и минеральной воды из-за нарушения санитарных норм. Пашинян признал, что соблюдение этих норм важно – однако решения Москвы он назвал политизированными.

Что касается референдума о вступлении в ЕС, провести который посоветовали Еревану лидеры стран ЕАЭС, то проводить такой плебисцит Пашинян пока не планирует. По его словам, о состоится только после того, как Армения станет кандидатом или уже официально обратиться к Евросоюзу для вступления.