"Жалею лишь о том, что была очень мягкой": Кошкина раскрыла подноготную интриг сестер Авериных

Вокруг Яны Кошкиной и сестер Дины и Арины Авериных накаляется атмосфера. Актриса раскрыла подноготную гимнасток.

Конфликт между женщинами вспыхнул после того, как Кошкина и ее мать напомнили, что Дина и Арина Аверины не стали победительницами Олимпиады, хотя их почему-то упорно так называют.

Разразился скандал. Тогда Яна Кошкина записала видео, в котором объяснила, что не обесценивала заслуг Авериных, однако напомнила, что Россия все-таки не получила свое золото на Олимпиаде, когда Дина и Арина участвовали в ней.

А теперь Яна Кошкина в своем официальном телеграм-канале раскрыла подноготную Авериных. По ее словам, с ней связались люди, которые в свое время работали с Диной и Ариной. Мнение о гимнастках у них сложилось негативное.

"Жалею сейчас лишь о том, что была очень мягкой в "СИ" (шоу "Сокровища императора". - Прим.ред.)... В течение этой недели мне позвонили/написали девочки - гимнастки, которые тренировались вместе с "голубыми" (именно под этим цветом участвовали в шоу сестры Аверины - Прим.ред.)., и их тренеры, которые рассказали такие истории про все "тёмные" и интриги, от которых я, мягко говоря, была в шоке… Знала бы раньше, не испытала бы удивление на шоу. Буллить девочек-соперниц, которые младше, но явные конкурентки, травить своего тренера, который дал путь им к Олимпиаде…" - возмутилась Яна Кошкина.

В заключение она заявила, что больше не желает упоминать "этих людей" в своем канале. "Тема закрыта", - отрезала актриса.

Интересно, что в Сети мнение пользователей разделилось. Одни поддержали сестер Авериных, другие же встали на сторону Яны Кошкиной. Некоторые комментаторы и вовсе уверены, что конфликт "высосан из пальца", чтобы увеличить рейтинги телешоу.

