Собянин: Открыт прием заявок на конкурс грантов для НКО

Москва начала приём заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях, доступны 12 номинаций, охватывающих все сферы развития столицы.

Нововведение этого года - чат-бот, который помогает соискателям на всех этапах подачи заявки на официальном сайте конкурса. Отправить заявление можно до 2 июля.

Сергей Собянин подчеркнул: НКО поддерживают молодёжь и семьи с детьми, заботятся о ветеранах и участниках СВО, занимаются благотворительностью, берегут историю страны и культуру, спасают животных. А город, в свою очередь, предлагает им ресурсы для реализации идей.