Минобороны отчиталось о массированном ударе возмездия - в Киеве поражены 10 предприятий

Министерство обороны России отчиталось об ударе возмездия за теракт ВСУ в Старобельске.

Как отмечено в сообщении, ВС России массированным ударом поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения. Это в том числе предприятие радиоэлектронной промышленности "Специальное КБ "Спектр", объединение "Абрис ПТ", АО "Завод Маяк" и госкомпания "УкрСпецэкспорт".

Кроме того, в Киеве поражены три пункта ТЦК.

Также сообщается, что цехи машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" поражены в Запорожье. В Днепропетровской области под удар попало предприятие компании Fire Point.

Нанесены удары по трем предприятиям ОПК в Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК. В Сумской области - по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда".

